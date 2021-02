Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Beusingsen - Schneewehe voraus

Bad Sassendorf (ots)

Am Montag (15. Februar), gegen 6.10 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Bad Sassendorf die K23 von Beusingsen in Richtung Elfsen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse musste der 18-Jährige seinen Wagen fast bis zum Stillstand abbremsen, woraufhin ihm ein 22-jähriger Autofahrer aus Bad Sassendorf von hinten auf den Wagen auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto des 18-Jährigen in eine Schneewehe geschoben. Der 22-Jährige wurde durch den Auffahrunfall leicht verletzt und begab sich selbständig in ein Krankenhaus. Die Polizei informierte man erst später. Der entstandene Sachschaden wird auf 9.500 Euro geschätzt. (reh)

