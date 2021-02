Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Büecke - Mit dem Auto überschlagen

Möhnesee (ots)

Am Montag (15. Februar), gegen 11.20 Uhr, überschlug sich ein 24-jähriger Autofahrer aus Soest auf der Körbecker Straße in Büecke. Er befuhr zuvor die Straße in Richtung B229, als er in einer Senke auf der glatten Fahrbahn von der Straße abkam und über eine Leitplanke von der Straße katapultiert wurde. Der Wagen blieb auf dem Autodach liegen. Der 24-Jährige konnte sich noch selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Wagen des Soester als Totalschaden, in Höhe von circa 6.000 Euro ein. (reh)

