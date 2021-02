Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Gartenhausbrand

Welver (ots)

Am Samstag, gegen 20.30 Uhr, kam es zum Brand einer Gartenhütte in der Ahornstraße in Welver. Bewohner wurden auf das Brandgeschehen aufmerksam, nachdem das Licht im Haus ausgegangen war. Beim Löschversuch atmeten drei Personen Rauchgase ein. Sie wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bei einer in der Nähe befindlichen Lagerhalle platzten Teile des Fassadenputzes ab. Ob der Brand möglicherweise durch eine Lichterkette, die in der Gartenhütte betrieben wurde, entstanden sein könnte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. (reh)

