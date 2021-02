Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Soest (ots)

Heute (12. Februar) kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Weslarner Weg/B475. Eine Autofahrerin befuhr die B475 aus Richtung A44 kommend in Richtung Oestinghausen. Am Weslarner Weg wollte sie dann nach links abbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende, vorfahrtberechtigte Autofahrerin auf der B475. Durch den folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde eine Autofahrerin leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung musste zeitweise für den Verkehr im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt werden.(reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell