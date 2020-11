Polizeipräsidium Konstanz

Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Autofahrer erfasst Fußgängerin (18.11.2020)

Sulz am NeckarSulz am Neckar (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine 60-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße erlitten. Ein 21-jähriger Opel-Fahrer wurde vermutlich von der tiefstehenden Sonne geblendet, weshalb er eine am rechten Fahrbahnrand in Richtung Meboldstraße gehende Fußgängerin übersah und mit der rechten Fahrzeugecke erfasste. Die Frau wurde zunächst auf die Motorhaube und von dort auf die Fahrbahn geschleudert. Mit einem Rettungshubschrauber musste sie in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

