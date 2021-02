Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Kreispolizeibehörde Soest (ots)

Datum: 14.02.2021

Geseke: Versuchter Wohnungseinbruch

Am Freitag, 12.02.2021, im Zeitraum von 15 Uhr bis 21:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Ehringhauser Straße einzudringen. Es blieb beim Versuch. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941 9100. (sch.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell