Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

geparkter PKW beschädigt

Kleve (ots)

Entweder am Dienstag (04.08.2020) oder am Mittwoch (05.08.2020) kam es auf der Hoffmannallee auf Höhe der AOK zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines Mazdas hatte ihr Fahrzeug an beiden Tagen jeweils im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 12:20 Uhr auf dem dortigen Parkstreifen in Fahrtrichtung Lindenallee abgestellt.

Am Mittwoch entdeckte sie bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug eine frische Beschädigung an der vorderen Stoßstange. Ein Verursacher machte nicht auf sich aufmerksam.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

