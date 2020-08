Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Baum beschädigt

Fahrer eines Wohnmobils gesucht

Emmerich (ots)

Am Dienstag (04. August 2020) gegen 18:10 Uhr hörte ein Zeuge auf der Alte[n] s'-Heerenberger Straße einen lauten Knall. Als er nachschaute, sah er, dass die Rinde eines Straßenbaumes kurz hinter der Einmündung der Siedlungsstraße beschädigt wurde. Neben dem Baum lagen offenbar Fahrzeugteile des Unfallverursachers, darunter ein Scheinwerfer, die Plastikabdeckung eines Brems- oder Rücklichtes und ein Blinkerglas. Der Zeuge sah noch ein Wohnmobil mit Anhänger, das einige Meter weiter in Richtung Bredenbachstraße am Fahrbahnrand angehalten hatte. Der Fahrer stieg aus, schaute sich die linke Seite seines Fahrzeugs an, stieg dann jedoch wieder ein und fuhr weiter. Laut Beschreibung war der Fahrer lebensälter, mit einem langen, weißen "Rauschebart". Auf dem Heck des Wohnmobils der Marke Hymer war ein schwarzer Bullenaufkleber angebracht. Hinweise nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell