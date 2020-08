Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Fahrer eines weißen Kleinbusses gesucht

Emmerich (ots)

Am Dienstag (4. August 2020) gegen 10:00 Uhr wollte die Fahrerin eines weißen Nissan Qashqai vom Leegmeerweg nach links in die Nierenberger Straße abbiegen. Ihren Angaben nach kam von links ein weißer Bus - vermutlich ein VW -, der ihren Wagen touchierte, als sie ihren Abbiegevorgang schon fast beendet hatte. Es entstand ein Schaden hinten links an ihrem Nissan, vermutlich ist auch der VW nicht unbeschadet geblieben. Der Fahrer des Busses setzte seine Fahrt jedoch fort. Die Nissan-Fahrerin beschreibt ihn als zwischen 40 und 45 Jahre alt und mit Haarkranz. Der VW trug ein Klever Kennzeichen. Der Fahrer oder Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 02822 7830 bei der Polizei Emmerich zu melden. (cs)

