Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen

Weißer VW Bus nach Spiegel-Unfall gesucht

Straelen-Herongen (ots)

Am Dienstag (4. August 2020) gegen 17:00 Uhr war die Fahrerin eines Hyundai ix35 auf der Niederdorfer Straße in Richtung Wachtendonk unterwegs. In einer Rechtskurve in Höhe der Hausnummer 40 kam ihr ein weißer VW Bus entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen mit den linken Außenspiegeln aneinander, der Fahrer des VW setzte seinen Weg jedoch fort, ohne anzuhalten. Die Polizei Geldern bittet Zeugen oder den Fahrer des VW, sich unter 02831 1250 zu melden. (cs)

