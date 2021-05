Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Brand eines Mehrfamilienhauses

Bad Laer (ots)

Am späten Vormittag ist es in der Straße "Kruitskamp" zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Gegen 11.50 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer den Brand eines Mehrfamilienhauses entdeckt und den Notruf gewählt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Bad Laer, Glandorf, Hilter, Dissen, Bad Rothenfelde und Versmold waren schnell mit einem hohen Kräfteansatz (ca. 250 Feuerwehrleute) vor Ort und stellten fest, dass das erste Obergeschoss sowie der Dachstuhl in Vollbrand geraten waren. Die insgesamt siebzehn Bewohner konnten das Gebäude alle rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen wurde das Feuer durch Handwerksarbeiten ausgelöst. Weitere Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Löscharbeiten werden vermutlich nicht vor dem Abend abgeschlossen sein. Daher bleibt die Straße "Kruitskamp" vorerst gesperrt. Angaben zu der Schadenshöhe können derzeit keine Angaben getätigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell