Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Junge Frauen unsittlich berührt

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch, gegen 11:50 Uhr, warteten zwei junge Frauen in der Großen Straße an der Fußgängerampel mit Blickrichtung zum Landgericht. Plötzlich näherte sich den Frauen, 15 und 19 Jahre alt, ein unbekannter männlicher Täter von hinten und fasste beiden an das Gesäß und in den Schritt. Die jungen Frauen und eine Begleiterin versuchten den Täter noch zu verfolgen, verloren ihn aber im Bereich Große Hamkenstraße aus den Augen. Die Belästigten erstatteten zeitnah Anzeige bei der Polizei.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 15 Jahre alt - 160 bis 170 cm groß - schlanke Statur - beigefarbenes Cap - beigefarbene Hose - grauer Rucksack

Die Polizei erhofft sich Hinweise von Zeugen, denen die beschriebene Person am Tattag oder in der Vergangenheit bereits aufgefallen ist. Hinweise bitte an 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell