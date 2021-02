Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Polizei zieht Zwischenbilanz: Wenig Unfälle und witterungsbedingte Lage insgesamt ruhig

Hagen (ots)

Die Hagener Polizei zieht Zwischenbilanz und bewertet die witterungsbedingte Lage in Hagen seit Samstagabend (06.02.2021, 20:00 Uhr) insgesamt als ruhig. Der Empfehlung bei Schnee und Eis das Fahrzeug stehen zu lassen sind offensichtlich viele Verkehrsteilnehmer gefolgt. Im Hagener Stadtgebiet ist es bis zum Sonntagnachmittag (Stand: 07.02.2021, 15:30 Uhr) zu insgesamt acht glättebedingten Unfällen gekommen. Hierbei wurde - wie bereits berichtet - eine Person leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird bei allen Verkehrsunfällene insgesamt auf rund 35.000 Euro geschätzt. In der Summe ist die Polizei zu 14 Einsätzen gerufen worden. Dreimal wegen Gefahrenstellen durch herunterhängende Äste. In einem Fall hat die Hagener Polizei zusammen mit der Feuerwehr Hagen ein Zirkuszelt von Schneemassen befreit und einen Einsturz verhindert. Mehrere Tiere konnten so gerettet werden. Nach wir vor sind die Straßen glatt und es besteht ein hohes Unfallrisiko. Deshalb gilt weiterhin die dringende Empfehlung, dass Fahrzeug stehen zu lassen, wenn man nicht zwingend darauf angewiesen ist. Andernfalls ist die Geschwindigkeit unbedingt den Straßenverhältnissen anzupassen und ausreichend Abstand zum Vordermann zu halten. Am Montag (08.02.2021) zieht die Hagener Polizei erneut Bilanz in Form einer abschließenden Pressemitteilung. (ts)

