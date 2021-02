Polizei Hagen

POL-HA: KFZ-Führer unter BTM-Einfluss

Hagen (ots)

Am 05.02.2021, gegen 16:30 Uhr, wurde ein 52jähriger Hagener auf der Elberfelder Straße in Hagen in seinem Pkw von der Polizei angehalten und überprüft. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund eines zusätzlich vorliegenden Haftbefehls wurde die Person anschließend der Justiz übergeben.

