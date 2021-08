Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich ohne Fahrschein unterwegs - Tatverdächtiger versuchte zu flüchten

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, hat am Mittwochmorgen (25.08.2021) mit Unterstützung des Prüfpersonals der SSB einen 19 Jahre alten Mann am Wilhelmsplatz vorläufig festgenommen, der mutmaßlich ohne Fahrschein unterwegs war und flüchten wollte. Ein 60 Jahre alter Fahrscheinkontrolleur führte gegen 08.10 Uhr in der Stadtbahn der Linie U1 in Richtung Fellbach eine Überprüfung der Fahrscheine durch und sprach dabei auch den 19-Jährigen an. Zuerst soll der junge Mann die Aufforderung ignoriert haben. Als er schließlich aufstand und auf den Kontrolleur zuging, kam ein 42-jähriger Polizeibeamter hinzu, der privat unterwegs war. Gemeinsam begleiteten sie den jungen Mann an der Haltestelle Wilhelmsplatz aus der Bahn. Plötzlich soll der junge Mann versucht haben zu flüchten. Dabei kam er offenbar nur wenige Meter weit: Der Polizeibeamte konnte seine Tasche geschickt zwischen die Beine des Flüchtenden werfen, sodass dieser stolperte. Nachdem der 42-jährige Beamte und der 60-jährige Kontrolleur ihn eingeholt hatten, nahmen sie den jungen Mann unter erheblichem Widerstand fest und übergaben ihn anschließend an die alarmierten Streifenbeamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten diese den 19-Jährigen wieder auf freien Fuß.

