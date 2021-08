Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Wenden mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Stadtbahnunfall in der Nürnberger Straße ist am Dienstagabend (24.08.2021) nach ersten Schätzungen ein Schaden von zirka 25.000 Euro entstanden. Die 32 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 20.00 Uhr in der Nürnberger Straße in Richtung Fellbach unterwegs. Auf Höhe der Remstalstraße wollte sie offenbar nach links über die Gleise hinweg wenden. Dabei stieß sie mit einer Stadtbahn der Linie U1 zusammen. Sowohl die Fahrgäste in der Bahn, als auch die Mitfahrer der 32-Jährigen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es bis etwa 21.50 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell