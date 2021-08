Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche belästigen Hotelgäste und greifen Angestellten an

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (24.08.2021) mehrere Jugendliche in der Rosensteinstraße festgenommen, nachdem einige von ihnen offenbar Hotelgäste belästigt, einen Hotelangestellten beleidigt und geschlagen sowie bei der anschließenden Festnahme Widerstand geleistet haben sollen. Eine 24-jährige Angestellte des Hotels verständigte kurz nach 22.00 Uhr die Polizei, nachdem mehrere Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren offenbar Hotelgäste belästigt hatten. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten forderten die Angestellten die Jugendlichen dazu auf zu gehen, woraufhin ein 15-jähriger Tatverdächtiger einem 23-jährigen Angestellten ins Gesicht geschlagen und beleidigt haben soll. Anschließend ergriff die Gruppe die Flucht. Im Verlauf der anschließenden Fahndung trafen Polizeibeamte die Jugendlichen in der Nähe an und nahmen sie vorläufig fest. Dabei leisteten zwei 14-jährige Mädchen Widerstand, ein Polizeibeamter wurde durch einen Tritt verletzt. Gegen die beiden 14-Jährigen sowie den 15 Jahre alten Jungen leiteten die Beamten Strafverfahren ein. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entließen sie die Jugendlichen wieder.

