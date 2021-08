Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Süßwarenstand eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag (24.08.2021) in einen Süßwarenstand in der Königstraße, im Bereich der Theaterpassage, eingebrochen. Die Unbekannten haben in der Zeit von 18.30 Uhr bis 11.50 Uhr den seitlichen Rollladen des Standes hochgeschoben und sind so in das Innere des Verkaufsraumes gelangt. Aus einer Kasse erbeuteten die Täter mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell