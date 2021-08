Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montagabend (23.08.2021) auf einem Parkplatz an der Böblinger Straße, Nähe der Haltestelle Heslach, einen Schaden an einem Auto verursacht und ist offensichtlich im Anschluss geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrer des dunkelblauen Skoda stellte sein Auto gegen 19.45 Uhr im vorderen Bereich des Parkplatzes ab und ging anschließend in den dortigen Discounter einkaufen. Als er 20 Minuten später wieder zurückkam, bemerkte er mehrere Beschädigungen auf der Fahrerseite. Es soll dabei ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden sein. Da nach Angaben des Mannes, zu diesem Zeitpunkt viele Personen auf dem Parkplatz unterwegs waren, sucht die Polizei nun nach Augenzeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell