Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger erneut aktiv - Polizei gibt Präventionstipps

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte Betrüger haben sich am Freitagmittag (20.08.2021) als falsche Polizeibeamte ausgegeben und eine 88 Jahre alte Frau dazu gebracht, Wertgegenstände vor ihrem Haus zu deponieren. Ein unbekannter Anrufer kontaktierte gegen 11.50 Uhr die 88-jährige Seniorin und gab sich als Polizeibeamter aus. Er teilte ihr mit, dass sie in das Visier einer Einbrecherbande geraten sei. Offenbar habe man eine Liste gefunden, auf der auch ihr Name stehen würde. Die Betrüger forderten die Frau dazu auf, Wertgegenstände in einer Tasche vor dem Haus zu deponieren, sodass die vermeintlichen Beamten diese zur angeblichen Eigentumssicherung mitnehmen können. Neben ihrer Bankkarte und Modeschmuck legte die Seniorin die Tasche mit mehreren Hundert Bargeld vor ihre Tür, die knapp eine Stunde später bereits weg war. Offenbar hoben die Betrüger in der Folge auch mehrere Hundert Euro Bargeld vom Konto der Frau ab. Erst am nächsten Tag fiel der Schwindel auf, als ihr Nachbar zufällig ans Telefon ging und dabei offenbar die Betrüger am Hörer hatte. Er erkannte die Masche und gemeinsam alarmierten sie die Polizei.

Da es den Betrügern leider weiterhin gelingt, mit ihrer perfiden Masche Profit zu schlagen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps:

- Seien Sie sich bewusst, dass die Betrüger absichtlich Druck und immensen Stress aufbauen, um gewollt Ängste und Sorgen zu schüren - diese sind jedoch unbegründet. Lassen Sie sich keineswegs, egal zu welcher Uhrzeit, unter Druck setzen.

- Ziehen Sie bei Bedenken Verwandte, Vertrauenspersonen oder die echte Polizei in Ihre Entscheidungen mit ein. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Legen Sie bei dem kleinsten Zweifel den Telefonhörer auf und wählen Sie mit der 110 den Polizeinotruf.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell