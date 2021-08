Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher räuberischer Ladendieb in Haft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (21.08.2021) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, aus einem Kiosk an der Stephanstraße ein alkoholisches Getränk entwendet und sich danach heftig zur Wehr gesetzt zu haben. Eine mehrköpfige Personengruppe war gegen 21.50 Uhr in der Kronenstraße unterwegs und soll hier bereits mehreren Passanten aufgefallen sein. Unter anderem soll es aus dieser Gruppe heraus zu Tritten und Schlägen gegen einen weißen Mercedes gekommen sein. Ob es hierbei zu Beschädigungen gekommen ist, muss noch geklärt werden. Die Gruppe soll sich anschließend in den Kiosk begeben haben, wo der 23-Jährige eine Getränkedose an sich genommen haben soll. Als er mit der unbezahlten Dose das Geschäft verließ, sprach ihn ein 42-jähriger Angestellter an. Der Tatverdächtige soll diesen dann gegen die Brust gestoßen und weggeschoben haben. Im Anschluss verließ der 23-jährige Tatverdächtige zusammen mit einem weiteren 23-Jährigen sowie zwei 19-Jährigen den Kiosk in Richtung Thouretstraße, wo alarmierte Polizeibeamte sie vorläufig festnahmen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem ein Messer, das er griffbereit mit sich geführt haben soll. Die Ermittlungen zu etwaigen Tatbeteiligungen und den genauen Tatabläufen dauern noch an. Während die Polizeibeamten die drei Begleiter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß setzten, wurde der polizeibekannte und wohnsitzlose 23-jährige somalische Staatsangehörige am Sonntag (22.08.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen, insbesondere der unbekannte Mercedes-Fahrer, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

