Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unter Alkoholeinfluss die Polizei überholt

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (21.08.2021) einen mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehenden 36-jährigen Motorradfahrer in der Rotebühlstraße kontrolliert, nachdem dieser die Beamten mit überhöhter Geschwindigkeit überholt hatte. Die Streifenwagenbesatzung fuhr gegen 07.30 Uhr die Rotebühlstraße in stadteinwärtiger Richtung entlang, als sie ein 36-jähriger Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit rechts überholte und in auffälliger Weise weiterfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch und ordneten eine Blutentnahme an. Zudem beschlagnahmten sie seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel. Der 36 Jahre alte Mann, gegen den die Beamten ein Ermittlungsverfahren einleiteten, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen.

