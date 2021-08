Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrgast schlägt Taxifahrer

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (22.08.2021) einen 31 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, nachdem er einen Taxifahrer am Filderbahnplatz geschlagen und die Fahrtkosten nicht bezahlt hatte. Der 31-jährige Fahrgast nahm sich gegen 06.20 Uhr ein Taxi an der Eberhardstraße und ließ sich bis zum Möhringer Bahnhof fahren. Offenbar schlief er während der Fahrt ein und wollte bei der Ankunft zunächst nicht aussteigen. Als der 37-jährige Taxifahrer ihm den zu entrichtenden Preis nannte, wollte er, ohne zu bezahlen, das Taxi verlassen. Der Taxifahrer versuchte ihn noch am Arm festzuhalten, woraufhin der 31-Jährige dem 37-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll, sodass dieser leichte Verletzungen erlitt. Eine alarmierte Streife nahm den flüchtenden Mann, der deutlich alkoholisiert war, im Bereich des Spitalhofs vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den 31-jährigen Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

