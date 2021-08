Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (20.08.2021) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Der Tatverdächtige betrat gegen 11.30 Uhr ein Geschäft an der Königstraße, wo er zunächst zwei Armbanduhren im Wert von rund 70 Euro aus der Auslage genommen haben soll. Er soll die Verpackung entfernt und die Uhren dann in eine mitgebrachte Tüte gesteckt haben. Ein 43 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter, der den Vorfall beobachtete, sprach den Mann daraufhin an und alarmierte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem ein Messer. Der 38 Jahre alte deutsche Staatsangehörige, der bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde am Samstag (21.08.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell