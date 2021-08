Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Unfall an der Schwieberdinger Straße am Samstagvormittag (21.08.2021) hat ein 32 Jahre alter E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Eine 44 Jahre alte Smart-Fahrerin wollte gegen 11.50 Uhr von der Bessemer Straße auf die Schwieberdinger Straße auffahren, als der 32-Jährige mit dem E-Scooter verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Smart und dem E-Scooter. Rettungskräfte versorgten den schwerverletzten 32-Jährigen und brachten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro.

