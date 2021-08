Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrad contra Pkw

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 44-jähriger Motorradfahrer, der am Freitagabend (20.08.2021) um 18.25 Uhr mit seiner KTM die Alte Untertürkheimer Straße in Fahrtrichtung Mercedes-Benz-Arena befuhr, kam in einer leichten Rechtskurve auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte dort mit dem entgegenkommenden Renault einer 42-jährigen Fahrzeuglenkerin zusammen. Der 44-Jährige gab an, durch einen Blick auf sein Navigationsgerät abgelenkt gewesen zu sein. Er zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 13.000 Euro.

