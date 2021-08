Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Fahrradstaffel erwischt mutmaßlichen Rauschgifthändler

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (19.08.2021) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Kokain und Marihuana zu handeln. Beamte des Referats Prävention waren zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr gemeinsam mit mehreren Streifen der Fahrradstaffel im Bereich des Leuzebads im Einsatz. Gegen 14.20 Uhr kontrollierten die Fahrradpolizisten am Schwanenplatz einen 25 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Bei der Überprüfung seiner Umhängetasche stellten die Beamten neben mehreren Mobiltelefonen, auch ein Pfefferspray sowie knapp 4.500 Euro Bargeld fest. Hierbei ergaben sich bereits Hinweise, dass der junge Mann mit Rauschgift handeln soll. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Durchsuchung seiner Wohnung an, in der die Verkehrspolizisten etwa 60 Gramm Kokain und knapp 20 Gramm Marihuana fanden und beschlagnahmten. Darüber hinaus entdeckten sie bei dem jungen Mann selbst mehr als zwei Dutzend verkaufsfertige Kokainplomben. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Mann mit griechischer Staatsangehörigkeit fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird er im Laufe des Freitags (20.08.2021) einem Haftrichter vorgeführt.

