Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Vandalen schlagen an Gesamtschule und Polizeiwache zu

Hamminkeln (ots)

Vandalen haben an einer Städtischen Gesamtschule und an der Polizeiwache gewütet, die sich an der Rathausstraße befinden. An der Schule schlugen sie zwei Fensterscheiben ein. Auf dem Gelände der Polizei warfen sie Pflanzen auf zwei Autos und beschädigten einen Außenspiegel.

Die Vandalen waren in der Zeit zwischen dem vergangenen Freitag, 22.00 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, aktiv.

Die Polizei Hamminkeln bittet Zeugen, sich mit ihr unter der Telefonnummer 02852 / 966100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell