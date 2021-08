Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mountain-Bikes aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (19.08.2021) an der Schlosserstraße drei Mountain-Bikes aus einer Garage gestohlen. Die Täter öffneten das elektronische Garagentor zwischen 23.00 Uhr und 07.50 Uhr auf unbekannte Weise und stahlen die drei Räder. Die Besitzerin bemerkte am Morgen das offenstehende Garagentor und alarmierte die Polizei. Die beiden schwarz-grauen und schwarz-orangenen Räder der Marke Scott sowie das schwarz-blaue Rad der Marke Cube haben einen Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

