Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Kran-LKW fährt gegen Brücke

Freiburg (ots)

Breisach- Am Mittwoch, 26.05.2021, um 18.30 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Kran-LKW-Führer auf der L114 stadteinwärts. Da der Kranaufbau zu hoch eingestellt war kollidierte der Arm mit der Brücke, welche die L104 über die L114 führt. Nach dem Unfall fuhr der Fahrzeugführer zunächst weiter zu einer Baustelle in der Halbmondstraße und meldete den Unfall erst dort seiner Chefin, welche umgehend die Polizei verständigte. Teile des Betons sind an der Brücke abgeplatzt. Die Freiwillige Feuerwehr Breisach war mit 5 Mann zur Beseitigung der Betonteile vor Ort. Weitere Maßnahmen werden durch die Straßenmeisterei veranlasst.

Der Sachschaden an der Brücke beläuft sich auf rund 1500 EUR, am Kran auf rund 10 000 EUR. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt. Den Fahrzeugführer erwartet nun u.a. eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

