Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 40-Jähriger nach Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Der 40-jährige Fahrer einer Straßenreinigungsmaschine verletzte sich am Donnerstag bei einem Unfall an der Einmündung Recklinghauser Straße/ Malterscheidtstraße. Einen Rettungswagen benötigte er vor Ort nicht. Zuvor fuhr er, gegen 8 Uhr, auf der Recklinghauser Straße in Richtung Heerstraße. An der Einmüdung zur Malterscheidtstraße bog er links ab und stieß dabei mit einem 52-jährigen Autofahrer aus Castrop-Rauxel zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Die Reinigungsmaschine wurde abgeschleppt.

