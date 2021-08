Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (18.08.2021) in ein Wohnhaus an der Oswald-Hesse-Straße eingebrochen und haben verschiedene Kleidungsstücke und Gegenstände gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 12.15 Uhr und 16.00 Uhr auf unbekannte Weise in das Gebäude und öffneten die verschlossene Holztür eines Lagerraums. Hieraus stahlen sie Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro. Aus einem weiteren aufgebrochenen Lagerraum stahlen sie einen Koffer mit verschiedenen Kleidungsstücken und Töpfen mit bislang unbekanntem Wert. Ein Zeuge beobachtete gegen 13.00 Uhr eine unbekannte männliche Person, welche das Haus mit einem Koffer verließ. Ob der Mann im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann soll etwa 180 Zentimeter groß, zwischen 27 und 33 Jahre alt sein und eine dunkle Hautfarbe haben. Er trug ein gelbes T-Shirt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 in Verbindung zu setzen.

