Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach unklarem Unfallhergang eine Frau schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Unfall auf einem Firmengelände an der Jurastraße hat sich am Donnerstagmorgen (19.08.2021) eine 55 Jahre alte Frau schwer verletzt. Eine 61 Jahre alte Autofahrerin war gegen 08.40 Uhr mit ihrem Fahrzeug unterwegs und setzte ihre 55 Jahre alte Begleiterin auf dem Firmengelände ab. Während des anschließenden Rangierens erfasste die 61-jährige Ford-Fahrerin offenbar ihre zuvor ausgestiegene Mitfahrerin, sodass diese schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten die 55-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

