POL-S: E-Scooter-Fahrerin gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich Donnerstagnacht (19.08.2021) in der Möhringer Straße ereignet hat. Eine 25 Jahre alte Frau fuhr mit einem E-Scooter gegen 00.20 Uhr die Möhringer Straße, aus Richtung Finkenstraße kommend, in Richtung Kelterstraße entlang. Auf Höhe der Hausnummer 89 verlor die Fahrerin offenbar die Kontrolle über den E-Scooter, prallte gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos und stürzte anschließend. Die offenbar unter Alkohol stehende 25-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Polizeibeamte beschlagnahmten ihren Führerschein. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die Angaben zur Fahrweise der Frau machen können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

