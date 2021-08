Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher in die Flucht geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Mittwochmorgen (18.08.2021) versucht, in eine Wohnung an der Stoßäckerstraße einzubrechen. Als die Bewohnerin der Wohnung gegen 05.30 Uhr aufwachte und ihren Rollladen öffnete, sah sie einen unbekannten Mann an ihrem Schlafzimmerfenster vorbeigehen. Der Mann war zunächst schnellen Schrittes unterwegs und rannte anschließend weg. Bei der Überprüfung ihrer Eingangstür bemerkte sie daraufhin mehrere Hebelspuren. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten und 170 Zentimeter großen Mann mit dunkler Hautfarbe handeln. Er war schlank und hatte dunkle Haare. Er trug eine rote Jacke oder Weste und hatte einen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell