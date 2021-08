Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (17.08.2021) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Rosensteinstraße aus einem geparkten Auto Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Die 33-Jährige Besitzerin des Fahrzeugs bemerkte gegen 14.00 Uhr, wie der Tatverdächtige sich im Innenraum des Mercedes zu schaffen machte. Als der Tatverdächtige die Frau bemerke, stieg er sofort aus und flüchtete. Die 33-Jährige rief daraufhin ihren Mann, der sofort die Verfolgung aufnahm. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Nordbahnhof holte der Verfolger den Tatverdächtigen ein und stellte ihn zur Rede. Der wiederum gab die gestohlenen Gegenstände, darunter ein Brillenetui und zwei Schlüsselanhänger, heraus, bevor er weiter flüchtete. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte nahmen den 31-Jährigen kurz darauf fest. Die Polizisten fanden bei ihm noch ein mutmaßlich gestohlenes Mobiltelefon. Die Ermittlungen zu einem weiteren Handy, das er dabeihatte, dauern an. Der algerische Tatverdächtige wird am Mittwoch (18.08.2021) im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem Richter vorgeführt.

