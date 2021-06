Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210607-3: Auto und Fahrrad stießen zusammen

Bergheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht einen Radfahrer, der an einem Unfall beteiligt gewesen ist

Ein etwa 30-jähriger Radfahrer stieß am Freitagabend (04. Juni) mit einer Autofahrerin (32) zusammen. Die 32-jährige Bergheimerin fuhr gegen 21.45 Uhr mit ihrem Opel auf der Dormagener Straße in Richtung Paffendorf. In Höhe der Fortuna-Nord-Straße sei sie in den Kreuzungsbereich eingefahren, da die Ampel für den Verkehr aus ihrer Richtung Grün gezeigt haben soll. Plötzlich sei von rechts ein Radfahrer in die Kreuzung eingefahren und es habe trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß zwischen dem Opel der 32-Jährigen und dem Fahrrad des bislang unbekannten Mannes gegeben. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann im Gesicht und trug nach Angaben der 32-Jährigen und einer weiteren Zeugin (61) zwei blutende Verletzungen davon. Der unbekannte Radfahrer gab an, keine ärztliche Hilfe zu benötigen und die Polizei nicht verständigen zu wollen. Daraufhin sei er über die Fortuna-Straße in Richtung Auenheimer Straße geflüchtet.

Der Mann soll etwa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er hatte eine Glatze. Während er mit seinem Herrenrad fuhr, trug er keinen Fahrradhelm.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Radfahrers geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat zu wenden. (akl)

