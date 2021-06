Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210607-2: Senior bemerkte Taschendiebe

Wesseling (ots)

Die Polizei warnt vor Taschendiebstählen und gibt Tipps zur Vermeidung von Tatanreizen.

Ein 71-jähriger Wesselinger befand sich am Samstagmorgen (05. Juni) um 10.45 Uhr in der Bahnhofstraße an der Fußgängerunterführung der KVB-Haltestelle Wesseling-Mitte. Dort bemerkte er am Treppenaufgang, dass ein Unbekannter seine Geldbörse aus seiner Gesäßtasche nahm und zusammen mit einer weiteren Person treppauf in Richtung Poststraße flüchtete. Die Täter entnahmen das Bargeld aus dem Portemonnaie und ließen es wenige Meter weiter fallen. Weitere Zeugen sahen, dass die beiden Täter in einen Wagen mit unbekanntem Kennzeichen stiegen und davonfuhren.

Beide Täter sind etwa 20 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß. Der Haupttäter ist von korpulenter, sein Mittäter von schlanker Statur. Bekleidet war der Haupttäter mit einer beigefarbenen Hose und einer schwarzen Weste. Der Mittäter trug unter anderem einen schwarzen Kapuzenpullover. Beide haben dunkle Haare.

Hinweise zu ihnen nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl telefonisch unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei warnt vor Taschendieben! Obwohl die öffentlichen Veranstaltungen reihenweise verboten wurden und damit ausfallen, gehen Taschendiebe trotz fehlender Hotspots auf Beutezug. In den Fokus geraten dabei die Kundenströme in Supermärkten, auf Marktplätzen oder Haltestellen des ÖPNV.

Daher rät die Polizei, sich nicht dem dichten Gedränge auszusetzen und sich bei Unterschreitungen des "Wohlfühlraumes" durch andere Personen Platz zu schaffen. Dieser ist durchaus auch lautstark einzufordern. Dieses Vorgehen ist nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Treten Ihnen Personen zu nahe und haben Sie zudem den Eindruck, in der Folge Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, dann schützen Sie ihr Hab und Gut und wählen bei Bedarf den Notruf 110 der Polizei. Weitere Infos finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/. (bm)

