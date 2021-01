Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Fußgängerin übersehen

Werl (ots)

Ein 65-jähriger Autofahrer aus Werl befuhr am Freitag (29. Januar), um 8.20 Uhr, die Bahnhofstraße in Richtung Grafenstraße. An der Kreuzung bog er dann nach rechts auf die Grafenstraße ab. Zu dieser Zeit ging eine 56-jährige Fußgängerin aus Ense bei Grünlicht über die Fußgängerfurt an der Ampelanlage der Grafenstraße/Bahnhofstraße. Hier kollidierte der Autofahrer mit der Frau. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

