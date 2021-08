POL-S: Diebstahl während des Ladevorgangs

Polizeipräsidium Stuttgart

Unbekannte haben am Montagabend (16.08.2021) ein Fahrzeug, das in der Keplerstraße abgestellt war, geöffnet und mehrere Wertgegenstände daraus gestohlen. Die 32-jährige Autobesitzerin parkte ihren blauen BMW gegen 17.40 Uhr in der Keplerstraße und schloß das E-Fahrzeug an der Ladesäule an. Als sie gegen 19.30 Uhr wieder zu ihrem Auto, das mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, zurückkehrte, bemerkte sie, dass offenbar mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug fehlten. Unter der Beute befinden sich ein Tablet, ein Mobiltelefon sowie mehrere Schlüssel und Geschäftsunterlagen. Wie die Diebe in das Auto gelangt sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

