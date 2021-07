Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: versuchter Einbruchsdiebstahl

Beindersheim (ots)

Am 24.07.2021, gegen 01:30 Uhr, wurden durch Anwohner mehrere Jugendliche auf dem Dach der Grundschule in Beindersheim gemeldet. Die Jugendlichen flüchteten, als die Streifen vor Ort eintrafen und konnten nicht mehr angetroffen werden. Bei der anschließenden Begehung des Objekts konnte festgestellt werden, dass die unbekannten Täter versucht hatten, eine der Türen des Schulgebäudes aufzuhebeln. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Entwendet wurde nichts. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

