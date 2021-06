Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Tuttlingen) Autokennzeichen gestohlen (18.06.2021)

Spaichingen (ots)

Ein Kennzeichen mitsamt Befestigung gestohlen haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Weimarstraße. Unbekannte klauten das hintere amtliche Kennzeichen "TUT-IR 230", das an einem Ford angebracht war. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell