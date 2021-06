Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen-Wittershausen, Lkrs. RW) Kollision mit Kleintransporter

Vöhringen-Wittershausen (ots)

Bei einem Unfall mit einem Kleintransporter in der Sigmarswanger Straße ist am Donnerstagmorgen eine Frau leicht verletzt worden. Eine 62-Jahre alte Peugeot-Fahrerin wollte dort von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße einbiegen, kollidierte aber mit einem vorbeikommenden Renault-Transporter, an dessen Steuer eine 55-Jährige saß. Bei dem Unfall zog sich die Transporter-Fahrerin leichte Verletzungen zu, weshalb sie sich nach dem Unfall in eine ambulante Behandlung begab. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

