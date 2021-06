Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Schlagstock im Auto (17.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Hiebwaffe in einem Auto aufgefunden hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf der Güterbahnhofstraße. In der Mittekonsole eines von einem 22-Jährigen gefahrenen Mercedes fanden die Beamten einen sogenannten "Teleskopschlagstock", der eine verbotene Waffe darstellt. Die Polizei beschlagnahmte ihn und zeigte den Besitzer wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz an.

