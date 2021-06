Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Renault beim Abbiegen übersehen

Sulz (ots)

Weil eine 26-jährige Seat-Fahrerin am Donnerstagnachmittag beim Abbiegen auf der Kreisstraße zwischen Mühlheim und Fischingen einen 19-Jährigen in seinem Renault übersehen hat, kam es zum Unfall. Die junge Frau kam aus Richtung Sulz und wollte nach links in die Alte Fischinger Straße abbiegen, als es dann zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, den Schaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro.

