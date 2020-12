Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen-Rotenzimmern - Böhringen, Landkreis Rottweil) Auf die Gegenfahrbahn gerutscht und mit entgegenkommendem Lastwagen zusammengestoßen - 7000 Euro Schaden (01.12.2020)

Dietingen-Rotenzimmern - Böhringen, Landkreis RottweilDietingen-Rotenzimmern - Böhringen, Landkreis Rottweil (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden an einem Audi A6 und einem Lastwagen sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagvormittag, gegen 09.20 Uhr, auf der Kreisstraße 5562 zwischen Rotenzimmern und Böhringen ereignet hat. Der 24-jährige Fahrer des Audis war an diesem Vormittag von Rotenzimmern in Richtung Böhringen unterwegs. Infolge einer nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit geriet der Audi im Bereich einer leichten Linkskurve ins Rutschen und prallte mit dem Heck gegen einen just in diesem Moment entgegenkommenden Lastwagen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell