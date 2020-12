Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Wolterdingen - Hammereisenbach, L 180, ) Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Unfall einer Renault-Fahrerin auf winterglatter Fahrbahn (01.12.2020)

Donaueschingen-Wolterdingen - Hammereisenbach, L 180, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen zwischen Wolterdingen und Hammereisenbach mit einem Renault Clio auf der zu dieser Zeit winterglatten Landesstraße 180 ereignet hat, sucht die Polizei Donaueschingen dringend Zeugen. Auf der Fahrt von Wolterdingen in Richtung Hammereisenbach kam eine 18-jahr junge Fahrerin eines Renault Clios gegen 08.45 Uhr auf der schneenassen Fahrbahn kurz nach einer Rechtskurve ins Schleudern und prallt gegen die Leitplanken. Bei dem Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt und musste mit eintreffenden Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. An dem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Bei der Unfallaufnahme gab die 18 Jährige an, dass sie einem entgegenkommenden und gerade überholenden Fahrzeug habe ausweichen müssen, weshalb es zu dem Unfall gekommen sei. Obwohl andere Verkehrsteilnehmer den Unfall der jungen Fahranfängerin beobachtet und keine entsprechenden Beobachtungen gemacht hatten, hielt die 18-Jährige an der Behauptung gegenüber der Polizei fest. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Donaueschingen dringend um Zeugenhinweise. Personen und Verkehrsteilnehmer, die entsprechende Beobachtungen zu dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

