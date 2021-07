Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots)

Zwischen dem Abend des 20.07.2021 und dem Morgen des 22.07.2021 wurde im Foltzring in Frankenthal ein Pkw durch unbekannte Täter mit Steinen beworfen. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 700EUR an dem Pkw. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

