Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Am 23.07.2021, gegen 17:30 Uhr, wurde durch eine Streife ein Pkw mit auffälliger Fahrweise festgestellt. Der Pkw befuhr die B9 in Fahrtrichtung Frankenthal in Schlangenlinien und mit deutlich verringerter Geschwindigkeit. Der Pkw wurde in Frankenthal schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle konnte bei dem 41-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Daraufhin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 2,31 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 41 Jahre alten Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erfasst.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell