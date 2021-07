Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebe nutzten kurze Abwesenheit

Blankenheim-Lindweiler (ots)

Während einer kurzen Abwesenheit hebelten Diebe am Montag (10.45 bis 11.30 Uhr) ein Fenster eines Hauses in der Hümmeler Straße auf. In dem Haus wurden sämtliche Räume aufgesucht, Schubladen und Schränke durchwühlt und Bargeld gestohlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell